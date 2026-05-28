La teoría de Messi y las camisetas que ilusiona a la Argentina para el Mundial

La Selección argentina todavía vive del recuerdo imborrable de Qatar 2022, pero una nueva teoría alrededor de Lionel Messi volvió a encender la ilusión de los hinchas. En las últimas horas se hizo viral una coincidencia que relaciona los números de camiseta que utilizó el capitán argentino con las fechas exactas en las que consiguió títulos con la Albiceleste. Y el dato que aparece de cara al Mundial 2026 dejó a todos hablando.

La secuencia comenzó con la Copa América obtenida en Brasil. Argentina se consagró el 10 de julio de 2021 y Messi llevaba la camiseta número 10, el dorsal más emblemático de su carrera. Luego llegó el Mundial de Qatar, ganado el 18 de diciembre de 2022. Allí muchos fanáticos recordaron que, durante sus primeros años en selecciones juveniles, Leo utilizó la camiseta 18.

La teoría tomó todavía más fuerza con la Copa América 2024. La final se disputó el 15 de julio y varios usuarios en redes remarcaron que Messi también supo vestir la 15 durante etapas juveniles y en competencias olímpicas. La repetición de números y fechas disparó miles de comentarios bajo una misma consigna: “elijo creer”.

Pero el detalle que terminó de explotar en redes sociales aparece mirando al futuro. La final del Mundial 2026 está programada para el 19 de julio. Y justamente el número 19 tiene un enorme peso simbólico en la historia de Messi, porque fue la camiseta que utilizó durante su debut mundialista en Alemania 2006.

Mientras tanto, la expectativa crece alrededor de la próxima Copa del Mundo. Incluso la nueva camiseta presentada por la Selección argentina para defender el título ya está inspirada en los equipos campeones de 1978, 1986 y 2022, reforzando el clima de ilusión alrededor del equipo de Lionel Scaloni.

Como suele ocurrir en el fútbol argentino, las cábalas y coincidencias ocupan un lugar especial. Y aunque no exista explicación lógica para semejante conexión numérica, los hinchas ya encontraron un nuevo motivo para soñar con otra vuelta olímpica de Messi vestido de celeste y blanco.