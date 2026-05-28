Protagonizó un escándalo sexual y descubrieron que había robado $5.000.000

Un confuso episodio ocurrido en un hotel alojamiento de Capital terminó exponiendo y llevando nuevamente a prisión a Ariel Alejandro “El Gordo” Herrera, un hombre que era intensamente buscado por el robo de $5 millones a un jubilado sanjuanino.

La detención se produjo luego de que Herrera quedara involucrado en un escándalo sexual dentro de un albergue transitorio, donde inicialmente se investigaba un presunto robo violento.

Según la causa, un hombre ingresó al Hospital Rawson con heridas cortantes y aparentes signos de intoxicación, mientras que la mujer que lo acompañaba fue detenida bajo sospecha de haberlo agredido para robarle dinero y un teléfono celular.

Sin embargo, la investigación dio un giro cuando el propio denunciante declaró ante la Justicia que no había sido víctima de ningún delito. De acuerdo a su versión, mantenía una relación de amistad con la mujer y ambos habían consumido sustancias de manera voluntaria dentro de la habitación.

Además, sostuvo que las lesiones habían sido realizadas con su consentimiento y a pedido suyo, ya que creía que eso podía ayudarlo a recuperarse de una descompensación.

Con esa declaración, la causa por flagrancia fue desestimada y la mujer recuperó la libertad. No obstante, durante las averiguaciones surgió un dato clave: el hombre involucrado en el episodio era el mismo sospechoso buscado por un millonario robo cometido contra un jubilado.

El robo al jubilado

De acuerdo con la investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad, Herrera había logrado ganarse la confianza de un adulto mayor, a quien incluso acompañó a retirar $60 millones de una entidad bancaria.

A partir de ese vínculo, el acusado consiguió identificar el domicilio de la víctima y posteriormente sustrajo $5 millones en efectivo, además de una cámara fotográfica Nikon, un lente zoom, un fotómetro y un teléfono celular Motorola.

Tras identificarlo en el episodio del hotel alojamiento, los investigadores avanzaron con rapidez y concretaron la detención del sospechoso bajo las directivas del fiscal Leonardo Villalba.

En la investigación también participaron los funcionarios judiciales Gabriela Barrientos, Javier Rodríguez e Inés Vega.

Condena y elementos recuperados

En una audiencia de juicio abreviado realizada el martes 26 de mayo, Herrera acordó una condena de dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de hurto simple en dos hechos.

Fuentes judiciales informaron además que parte de los elementos robados fueron recuperados durante los procedimientos realizados por la Policía y la UFI de Delitos Contra la Propiedad.

Entre los objetos secuestrados encontraron $2.641.100 en efectivo, un teléfono celular Motorola, una cámara Nikon, un lente zoom y un fotómetro Gossen Sixtino.