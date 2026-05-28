DNI electrónico: quiénes deben renovarlo y cuáles son los nuevos costos

El Registro Nacional de las Personas puso en marcha la emisión de un Documento Nacional de Identidad innovador que integra un chip y código QR para cuidar la información de los ciudadanos. Esta nueva tecnología sigue los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional para blindar el carnet contra las falsificaciones.

Ante el cambio, las autoridades comunicaron de forma oficial que "los documentos actuales siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento", por lo cual no hay apuro para renovarlo si la tarjeta todavía tiene vigencia.

En cuanto a los plazos, el DNI para mayores de 14 años tiene una duración de 15 años. Debido a esto, en el 2026 tendrán la obligación de tramitar el nuevo ejemplar todos aquellos que lo sacaron en el 2011, ya que de lo contrario el documento pierde validez legal. Los menores también tienen fechas fijas de actualización obligatoria: la primera se hace entre los cinco y los ocho años, mientras que la segunda debe realizarse a los 14 años.

Renovar el ejemplar regular para argentinos ahora cuesta $10.000, precio que aplica para cambios de domicilio o extravíos. Si se necesita con urgencia, el DNI exprés llega a casa en 96 horas por un valor de $26.000.

También existe el trámite de 24 horas por $41.000 y la opción al instante en paradores por $57.000. Por su parte, los extranjeros que viven en el país deben pagar $20.000 por sus documentos.

Existen casos especiales donde no hay que pagar nada. El primer ejemplar para nacidos en el país de cero a 18 años es gratuito, al igual que las identificaciones tardías, el Certificado de Pre-identificación y las fallas de fábrica.

El formato físico ahora es de policarbonato, lo que lo hace más duro. Su estética rinde homenaje a la patria con el Sol de Mayo, la escarapela y tres estrellas, mientras que al dorso se lucen la Ballena Franca Austral, las Islas Malvinas y el Monumento a la Bandera.