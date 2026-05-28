Los fanáticos de Marvel recibieron una sorpresa increíble porque Spider-Man Brand New Day adelantó su llegada a las pantallas grandes. La esperada producción se podrá ver desde el miércoles 29 de julio, moviéndose dos días antes de la fecha original que era el viernes 31.

Ante el cambio, se destacó que "solo faltan dos meses y un día" para este evento que ya tiene un nuevo póster oficial circulando con la fecha confirmada. La historia se sitúa cuatro años después de lo ocurrido en No Way Home, mostrando una realidad donde Peter Parker vive en soledad total porque nadie recuerda quién es por el hechizo de Doctor Strange.

Bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi, se busca que "Spider-Man: Brand New Day redefina por completo el rol de Peter Parker en el UCM". Esta propuesta cinematográfica promete ser "más callejera y emocional", alejándose de las tramas multiversales para enfocarse en "defender a la ciudad de Nueva York del crimen".

Sin embargo, el héroe enfrentará una extraña mutación en su cuerpo que pone en riesgo su vida mientras combate una nueva oleada criminal con villanos como Escorpión, Tarántula, Boomerang y Tombstone. También aparecerá la organización La Mano, la cual está muy ligada al universo de Daredevil.

El reparto contará con figuras de peso como Mark Ruffalo en su papel de Bruce Banner o Hulk y Jon Bernthal como Frank Castle o Punisher. Además, se suma Sadie Sink de la serie Stranger Things para un personaje que podría ser la mutante Jean Grey.

Tom Holland y Zendaya regresan para esta etapa que iniciará antes de los próximos cruces de los Vengadores. La producción se promociona bajo la consigna "Spider-Man: Brand New Day: 29 de julio en cines" para marcar este regreso tan esperado por los seguidores de Spidey.