El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para la provincia de San Juan correspondiente al miércoles 15 y al jueves 16 de abril de 2026, donde se prevé un marcado contraste entre ambas jornadas. Mientras el miércoles comenzará con inestabilidad y probabilidad de lluvias, el jueves se presentará sin precipitaciones y con un notable ascenso de la temperatura.

Para el día de hoy, miércoles 15, el informe indica que durante la mañana se registrarán chaparrones, con una probabilidad de precipitación que se ubica entre 10 y 40 %. La temperatura rondará los 19 °C, con vientos del sector sur que soplarán a una velocidad de entre 13 y 22 km/h. Hacia la tarde, el cielo transitará hacia algo nublado, cesando las lluvias, y el termómetro ascenderá hasta los 24 °C. El viento, aún con intensidad similar —de 13 a 22 km/h—, rotará al sureste. En la noche, el cielo se presentará ligeramente nublado, sin chances de precipitación, con una temperatura de 21 °C y vientos más calmos, de 7 a 12 km/h desde el sur. No se esperan ráfagas significativas a lo largo de esta jornada.

El jueves 16, en cambio, el escenario cambiará notablemente. Desde la madrugada el cielo se mantendrá ligeramente nublado, con una temperatura de 14 °C y vientos prácticamente en calma, de entre 0 y 2 km/h con dirección suroeste. La mañana continuará con condiciones similares: cielo ligeramente nublado, temperatura de 19 °C y vientos muy débiles del mismo sector. El momento más cálido del día llegará por la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 27 °C, el cielo estará parcialmente nublado y los vientos aumentarán su intensidad hasta un rango de 13 a 22 km/h, predominando la dirección noroeste. Ya durante la noche, se mantendrá la condición de parcialmente nublado, con 23 °C y vientos del sur también de 13 a 22 km/h. Al igual que el miércoles, no se prevén ráfagas destacables en ninguna franja horaria del jueves.