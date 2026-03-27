El inicio de la estación otoñal no será sinónimo de frescura en la provincia de San Juan. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región experimentará un fin de semana con características estivales, donde las marcas térmicas se mantendrán elevadas y el cielo se presentará mayormente despejado.

Viernes: una jornada de transición con tarde calurosa

El viernes 27 de marzo marcará el comienzo de este período de temperaturas atípicas. Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura que rondará los 19 grados. Los vientos soplarán desde el sector sur, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, el panorama cambiará a parcialmente nublado, pero el ascenso térmico será notorio, alcanzando los 30 grados. La noche mantendrá condiciones similares de nubosidad, con un leve descenso de la temperatura hasta los 25 grados. No se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada, manteniéndose la probabilidad en un 0 por ciento.

Sábado: amplitud térmica y estabilidad

El sábado 28 se presentará con una notable amplitud térmica. La madrugada y la mañana ofrecerán un respiro con temperaturas que irán desde los 15 hasta los 20 grados, acompañadas de vientos suaves del sector sur que oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora.

A medida que avance la tarde, el termómetro volverá a trepar hasta los 30 grados, con un cielo que se mantendrá algo nublado. Por la noche, las temperaturas descenderán levemente hasta los 25 grados, con vientos que incrementarán su intensidad, alcanzando velocidades similares a las del viernes, entre 13 y 22 kilómetros por hora. Al igual que en días anteriores, no se prevén lluvias en ningún momento.

Domingo: el pico de calor otoñal

El cierre del fin de semana será la jornada más calurosa. Para el domingo 29, el SMN anticipa un ascenso térmico significativo. Desde la madrugada y durante la mañana, la temperatura se ubicará en los 21 grados, incrementándose de manera progresiva.

La tarde y la noche presentarán condiciones de calor intenso para la estación, con una máxima que alcanzará los 35 grados. El cielo se mantendrá algo nublado, con vientos leves que soplarán desde el noreste. Al igual que en el resto del fin de semana, la probabilidad de precipitaciones será nula, garantizando condiciones estables y secas para el desarrollo de actividades al aire libre.