En una nueva edición del segmento gastronómico Yo Cocino, del programa Yo Te Invito que se emite por HUARPE TV en el 19.2 de la TDA y en Kick, la cocinera sanjuanina Bárbara Brevieri compartió la receta de un pan de clara de huevo salado, que puede ser utilizado tanto para una picada como para una merienda.

Brevieri mostró una preparación simple que se volvió tendencia por su practicidad y su bajo costo, debido a que se utilizan ingredientes que se encuentran comúnmente en la cocina.

Ingredientes

350 g de harina leudante

10 g de sal fina

250 cm³ de leche

4 huevos

2 cucharadas de aceite

180 g de crema de leche

100 g de queso rallado

Cebollita de verdeo rehogada

Preparación, paso a paso

En un recipiente, agregar la harina y la sal. Luego, sumar el aceite y el resto de los ingredientes húmedos, como la crema de leche, que aportará esponjosidad, y la leche. Una vez integrados, agregar los huevos. La chef agregó que también se pueden incorporar todos los ingredientes de una vez.

Finalmente, agregar el queso rallado y la cebollita de verdeo rehogada. También se pueden sumar otros ingredientes a gusto, como aceitunas, tomates secos, panceta o jamón. La mezcla debe ser colocada en moldes para muffins y se lleva al horno a 200°C.

Para lograr una textura crocante en la superficie del pan, se puede realizar un crumble con manteca fría, harina y queso rallado, que se amasan con las manos hasta formar una especie de arena. Esta preparación se coloca sobre la masa antes de hornearla.