Qué carrera universitaria estudia Morena Rial tras salir de la cárcel

Morena Rial decidió dar un rotundo vuelco a su vida para dedicarse a estudiar una carrera profesional. La hija del conductor comenzó a estudiar abogacía mientras se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria.

Actualmente reside en el departamento de su hermana Rocío en el barrio de Belgrano, mientras la justicia investiga su participación en el robo de viviendas particulares en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Su amigo y letrado Alejandro Cipolla confirmó la noticia y aseguró que está contenta. Al brindar detalles sobre la cursada, el abogado precisó que estudia en la siglo 21, de manera online claramente. Además, reveló que hoy fue su primera materia, fue introducción al derecho y está contenta.

La mediática ya cuenta con una propuesta de empleo firme para su futuro cercano. Al respecto, Cipolla explicó que yo le había dicho que cuando ella comenzara a estudiar yo le iba a traer a trabajar a mi estudio, así que ahora voy a abrir un estudio por Palermo, porque ella ya es estudiante de derecho, así que tengo que cumplir lo que le prometí.

Como apoyo para sus estudios, el abogado le regaló decenas de fibrones de colores para resaltar los apuntes, tras negar versiones sobre regalos de lencería erótica. Por su parte, Facundo Ventura opinó que me parece bárbaro, primero porque el saber no ocupa espacio, así que está bueno, y segundo porque le van a tener la cabeza ocupada, porque estar encerrada, no es sencillo, así que bienvenido sea, ojalá se ponga las pilas en esta oportunidad.

Desde su lugar de detención, Morena se mostró satisfecha con su defensa legal tras casi 7 meses, afirmando que estoy muy contenta con lo que lograron mis abogados. Reflexionando sobre su presente cotidiano, la joven sostuvo que obviamente que no deja de ser un encierro y no deja de ser una cárcel, pero en ningún momento nadie me faltó el respeto, ratificando así su intención de seguir estudiando.