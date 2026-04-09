En las últimas horas se conocieron detalles sobre las palabras finales del Papa Francisco antes de su muerte, ocurrida en abril de 2025, que reflejan el tono cercano y humano que marcó todo su pontificado.

Según informó el Vaticano, su último mensaje directo fue dirigido a su enfermero personal, a quien le expresó su gratitud tras su última aparición pública en la Plaza de San Pedro. “Gracias por traerme de vuelta a la plaza”, fueron sus palabras, en referencia al recorrido que realizó en el papamóvil horas antes de fallecer.

Ese gesto ocurrió luego de la tradicional bendición de Pascua, en la que, pese a su delicado estado de salud, el Papa quiso estar en contacto con los fieles. Antes de ese momento, incluso había consultado a su asistente si estaba en condiciones de hacerlo.

En paralelo, su último mensaje público estuvo marcado por un fuerte llamado a la paz mundial. Durante la celebración pascual, pidió el fin de los conflictos armados, advirtió sobre la crisis humanitaria en distintas regiones y llamó a frenar la violencia a nivel global.

Además, en sus redes sociales dejó un mensaje final cargado de sentido espiritual: “Cristo ha resucitado”, en una reflexión centrada en la esperanza y la vida.

El papa Francisco murió a los 88 años tras complicaciones derivadas de una neumonía, luego de varias semanas con un estado de salud delicado. Su fallecimiento generó conmoción mundial y dio inicio a una serie de homenajes que destacaron su cercanía con la gente, su compromiso social y su mensaje constante de paz.