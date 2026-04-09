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Qué dijo el papa Francisco antes de morir según el Vaticano
POR REDACCIÓN
En las últimas horas se conocieron detalles sobre las palabras finales del Papa Francisco antes de su muerte, ocurrida en abril de 2025, que reflejan el tono cercano y humano que marcó todo su pontificado.
Según informó el Vaticano, su último mensaje directo fue dirigido a su enfermero personal, a quien le expresó su gratitud tras su última aparición pública en la Plaza de San Pedro. “Gracias por traerme de vuelta a la plaza”, fueron sus palabras, en referencia al recorrido que realizó en el papamóvil horas antes de fallecer.
Ese gesto ocurrió luego de la tradicional bendición de Pascua, en la que, pese a su delicado estado de salud, el Papa quiso estar en contacto con los fieles. Antes de ese momento, incluso había consultado a su asistente si estaba en condiciones de hacerlo.
En paralelo, su último mensaje público estuvo marcado por un fuerte llamado a la paz mundial. Durante la celebración pascual, pidió el fin de los conflictos armados, advirtió sobre la crisis humanitaria en distintas regiones y llamó a frenar la violencia a nivel global.
Además, en sus redes sociales dejó un mensaje final cargado de sentido espiritual: “Cristo ha resucitado”, en una reflexión centrada en la esperanza y la vida.
El papa Francisco murió a los 88 años tras complicaciones derivadas de una neumonía, luego de varias semanas con un estado de salud delicado. Su fallecimiento generó conmoción mundial y dio inicio a una serie de homenajes que destacaron su cercanía con la gente, su compromiso social y su mensaje constante de paz.