Qué leen los sanjuaninos este verano: el ranking de los más vendidos

Durante la temporada de verano 2025/2026, las elecciones de lectura en San Juan muestran una marcada diversidad de géneros y autores, aunque con un denominador común: historias que invitan a leer sin apuro, pero con intensidad. Según el ranking de ventas de Cúspide, los títulos más buscados combinan reflexión personal, suspenso, narrativa contemporánea y novelas históricas, en una temporada donde el descanso y el tiempo libre vuelven a poner al libro en el centro.

Los 10 más elegidos

La soledad — Gabriel Rolón

La soledad es un ensayo profundo del psicoanalista argentino Gabriel Rolón que se adentra en una experiencia humana universal: la soledad. Rolón aborda el tema desde múltiples ángulos, combinando psicoanálisis, filosofía y arte para mostrar que la soledad —lejos de ser solo un padecimiento— puede ser también una forma de transición vital y reflexión interior. A partir de referencias a Kafka, Mary Shelley, Victor Frankl y otros, el autor propone que este estado, aunque muchas veces doloroso, tiene un lugar inevitable en la vida humana y puede enseñarnos sobre lo que somos y sentimos.

El buen mal — Samanta Schweblin

En El buen mal, la escritora Samanta Schweblin reúne cuentos que exploran las zonas más inquietantes de la experiencia humana. La colección se caracteriza por atmósferas tensas donde lo cotidiano se vuelve extraño y los personajes se enfrentan a situaciones límite: la culpa, la relación filial, el miedo, el aislamiento y la amenaza difusa de lo inesperado. La autora no ofrece respuestas consoladoras, sino historias que actúan como un espejo deformante, haciendo que lo familiar parezca inquietante y lo desconocido más cercano de lo que parece. Las narraciones combinan lo real con lo ambiguo, revelando cómo nuestras fragilidades pueden tornarse el epicentro de lo perturbador.

Secretos de sangre — Viviana Rivero

Secretos de sangre mezcla novela histórica y misterio familiar. La trama sigue a Alex Müller, un médico argentino en Nueva York que, tras encontrar una acusación contra su abuelo vinculada al nazismo, decide investigar el pasado familiar en Mar Chiquita, Córdoba. En ese recorrido por la historia y el presente, emergen secretos que conectan vidas, pasiones y heridas profundas, formando un relato donde el pasado siempre condiciona el presente. La novela combina amor, intriga y búsqueda de identidad en una narrativa que apela a quienes disfrutan de historias donde la historia personal y la gran historia se entrelazan.

Horóscopo chino 2026 — Ludovica Squirru

Los textos de Ludovica Squirru sobre el Horóscopo chino se han convertido en clásicos dentro de la astrología popular. En este volumen dedicado al año 2026, Squirru ofrece predicciones detalladas para cada signo del zodíaco chino, abordando aspectos como el amor, la salud, la carrera profesional y la fortuna personal. La obra se lee como una guía que combina tradición, simbolismo y consejos prácticos, ideal para lectores interesados en perspectivas culturales sobre el futuro y el autoconocimiento a través de sistemas astrológicos que han perdurado por siglos.

El último secreto — Dan Brown

La novela El último secreto vuelve a poner en acción al profesor Robert Langdon en un nuevo thriller global. Tras un asesinato en Praga, Langdon se ve envuelto en una investigación que combina símbolos, ciencia, religiones y conspiraciones. La trama sigue su esfuerzo por desentrañar un descubrimiento científico que podría cambiar la comprensión de la conciencia humana, enfrentándose a antagonistas y enigmas históricos que caracterizan al estilo de Dan Brown. Los lectores que disfrutan de novelas con ritmo vertiginoso, pistas que cruzan Europa y conocimiento especializado encontrarán en este libro un viaje apasionante. (Basado en sinopsis editoriales y reseñas generales de la obra.)

Mi nombre es Emilia del Valle — Isabel Allende

En esta continuación temática del universo de La casa de los espíritus, Isabel Allende nos presenta a Emilia del Valle, una mujer que lucha por encontrar su voz en un contexto social restringido del siglo XIX. Desde su juventud en San Francisco hasta su trabajo como corresponsal durante la guerra civil chilena de 1891, Emilia debe desafiar las normas de género para afirmar su independencia y pasión por la escritura. El libro combina lucha por la autonomía, referencias históricas y un retrato íntimo de una protagonista que encarna las tensiones de su tiempo y la búsqueda de significado personal. (Basado en reseñas editoriales de la obra.)

La asistenta — Freida McFadden

La asistenta es un thriller psicológico que sigue a Millie, quien es contratada para trabajar en la casa de los Winchester, una familia enigmática con secretos guardados bajo llave. A medida que Millie asume su papel de asistenta, empieza a notar comportamientos extraños y situaciones perturbadoras que la llevan a dudar de lo que es real. McFadden construye una atmósfera de tensión constante que engancha al lector, con giros que juegan con la percepción y el suspense, ideal para quienes buscan una lectura intensa y envolvente durante las vacaciones.

La paciente silenciosa — Alex Michaelides

Este thriller psicológico se centra en Alicia Berenson, una pintora que, tras asesinar a su marido, decide guardar silencio absoluto. El misterio de por qué Alicia no habla se vuelve el corazón de la historia cuando el psicoterapeuta Theo Faber se obsesiona con saber la verdad. A medida que Theo profundiza en el caso, desvela capas de trauma, secretos enterrados y giros inesperados que transforman lo que parecía un simple enigma en una compleja red de revelaciones sobre la mente humana. La novela combina tensión, psicología clínica y narrativa atrapante.

Qué quedará de nosotros — Eduardo Sacheri

En Qué quedará de nosotros, Sacheri despliega su característico estilo narrativo que combina introspección, relaciones humanas y el paso del tiempo. La novela explora cómo las decisiones y experiencias moldean nuestras vidas, resaltando la memoria, las pérdidas y las conexiones afectivas entre personas comunes enfrentadas a circunstancias extraordinarias. El autor, conocido por su habilidad para retratar lo cotidiano con sensibilidad literaria, ofrece un relato emotivo y reflexivo que invita a pensar en lo que dejamos atrás y en lo que realmente importa.

Todo tiene su historia — Charlie López

Este libro del creador de contenidos Charlie López se presenta como una colección de anécdotas, reflexiones y observaciones culturales sobre nuestra vida cotidiana. Con un estilo cercano y accesible, López teje historias personales y sociales que exploran cómo pequeñas vivencias pueden revelar grandes verdades sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Es una obra ideal para lectores que buscan una lectura ligera pero significativa, con humor y profundidad sin pretensiones académicas.

