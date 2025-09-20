La expresidenta, Cristina Kirchner, volvió a criticar fuertemente al presidente Javier Milei por su gestión económica y el debate que se generó en los últimos días alrededor del esquema de bandas de flotación, tras la fuerte suba del dólar en los últimos días: "¡Che Milei! ¡Que olor a default!..."

El pasado miércoles, la divisa tocó el techo de la banda por primera vez desde el inicio del esquema de flotación y generó un fuerte desprendimiento de divisas por parte del Banco Central (BCRA). Durante las primeras dos jornadas, vendió u$s432 millones y sobre el cierre de la semana la cifra fue preocupante: u$s678 millones, lo que implica en tres días liquidó u$s1.110 millones.

Desde su departamento en San José 1111, la líder peronista se hizo eco de la sangría en el BCRA y apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo: "¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… 'vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda'… que acá la única banda… es 'LA BANDA DEL CARRY TRADE' DEL TOTO CAPUTO".

La última semana fue una parada compleja para el Gobierno: tras su derrota en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre, la gestión libertaria afrontó jornadas de máxima tensión cambiaria, en donde el dólar tocó el techo de la banda de flotación lo que provocó una intervención del BCRA.

En este escenario, y frente al discurso del ministro de Economía que aseguró que van a "vender hasta último dólar en el techo de la banda", la expresidenta analizó el escenario cambiario y afirmó que Caputo se está llevando "puesto al país" por "segunda vez", en referencia a su primera gestión al frente de la cartera económica durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Dejá de tomarnos el pelo a los argentinos diciendo 'estamos defendiendo el peso', cuando vos bien sabés que ESTÁN FINANCIANDO LA FUGA A DÓLAR BARATO (¡otra vez hermano!… y van…), con los le que pediste prestado al Fondo Monetario… más los que te dio el Banco Mundial, el BID y cuanto dólar pudiste manotear", denunció la presidenta del Partido Justicialista (PJ).

Luego, Cristina cuestionó las nuevas negociaciones entre el Gobierno y el Tesoro de Estados Unidos para el pago de vencimientos de deuda en 2026: "Y arriba anuncias que ESTÁS PIDIENDO OTRO PRÉSTAMO A ESTADOS UNIDOS?… ¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!".

"Cada vez está más claro por qué estoy presa. Fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en el 2005 le pagamos todos los dólares que los gobiernos anteriores le habían pedido, endeudando al país", recordó la expresidenta.

En este mismo sentido, sentenció: "Y por si fuera poco, entre 2005 y 2012, le devolvimos a todos los ahorristas argentinos todos los dólares que les habían robado en el 2001, cuando Cavallo y Sturzenegger (el del Blindaje y el Megacanje), le pusieron el famoso corralito a todos los depósitos bancarios. En fin…".

El posteo también tuvo una fuerte crítica contra el actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: "En lo que va del Siglo XXI, fue tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país… y Caputo logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces… ¡y en tan sólo siete años!".