El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió este jueves 13 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en el mes de mayo que alcanzó el 4,2%. Este porcentaje de inflación está a 4,6% por debajo del 8,8% que se registró en abril. Con estos datos, economistas de San Juan explicaron que creen que es difícil que el dato baje más.

En contacto con DIARIO HUARPE, el especialista Juan Manuel Frencia, opinó que para el Gobierno que preside Javier Milei es “una muy buena noticia que la inflación haya bajado más de cuatro puntos si se la compara con el mes anterior”. Sin embargo, aclaró que no cree que se pueda volver a dar una baja tan notoria en este índice que indica la variación de precios de mes a mes.

“Creo que este es el piso de porcentaje inflacionario que alcanzará la economía, al menos por ahora”, explicó Frencia, quien agregó que se debe tener en cuenta que se difirieron para más adelante algunos aumentos de tarifas, que cuando incidan en las facturas que reciben los usuarios harán que todos los productos suban.

A esto se suma que los formadores de precios continúan con lo que Frencia definió como inercia inflacionaria, que implica que suben los precios porque están acostumbrados a un contexto de incrementos. “Para que los grandes formadores de precios dejen de pensar en inflación, se debe aplicar un programa de estabilización que sea sostenido en el tiempo que apunte a bajar este índice. Una vez que los grandes formadores vean que se trata de una política seria y que busca detener la inflación es posible que los precios dejen de aumentar”, opinó.

Ante la pregunta de qué porcentaje de inflación se puede esperar para los próximos meses, Frencia indicó que se podría dar un rebote y que la inflación aumente, ya que se espera que comiencen a incidir los aumentos en la tarifa eléctrica y el pago del aguinaldo que implica una inyección de efectivo en el sistema.

Frencia reconoció que más allá de las proyecciones, lo cierto es que la gente en la calle sigue sintiendo que el dinero no le alcanza y prácticamente no percibe esta baja en la inflación. El economista subrayó que esto se debe a que “los sueldos en Argentina se encuentran en niveles históricos comparables con los del 2001, por lo que el trabajador siempre siente que el dinero no le alcanza”.

Este diario consultó además a Elvira Ortiz, otra especialista en economía y docente. En este caso la profesional descreyó de los números que difundió el Indec. “No creo que el porcentaje de inflación se encuentre en estos porcentajes si se tienen en cuenta sólo el aumento en combustible que repercute en toda la economía”, aseveró.

La especialista agregó que ni los descensos del dólar ayudaron a una baja consistente en los niveles de precios en la Argentina, todo esto frente a un contexto de sueldos que quedaron muy por debajo de los niveles de inflación.

La economista relacionó este bajo número de la inflación con la aprobación de la Ley Bases que trajo consigo, además, una baja en el índice Riesgo País, lo que posiciona mejor a la Argentina en el contexto internacional.