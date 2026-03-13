La sangre menstrual podría transformarse en una herramienta clave para detectar enfermedades de forma temprana y mejorar la salud femenina. Distintas investigaciones científicas señalan que este fluido, que durante décadas fue considerado solo un desecho biológico, contiene información valiosa sobre el funcionamiento del organismo y el sistema reproductivo.

Los especialistas explican que la sangre menstrual es una mezcla compleja de sangre, tejido del endometrio, células inmunológicas y biomoléculas que reflejan el estado fisiológico del cuerpo. Por eso, su estudio podría ayudar a identificar diferentes patologías, entre ellas endometriosis, infecciones del aparato reproductor, cáncer cervical o trastornos hormonales y metabólicos.

Además, algunos estudios demostraron que este material biológico permite medir distintos biomarcadores presentes también en la sangre circulante, como indicadores relacionados con inflamación, hormonas o niveles de glucosa. Esto abre la posibilidad de realizar controles de salud de manera menos invasiva, incluso mediante muestras tomadas en el hogar.

Los investigadores sostienen que aprovechar la sangre menstrual como herramienta diagnóstica podría facilitar la detección temprana de enfermedades y mejorar el seguimiento de la salud femenina. Entre las ventajas destacan que la recolección de muestras es simple, económica y no requiere procedimientos médicos invasivos.

Publicidad

A pesar de los avances, los científicos remarcan que el campo aún está en desarrollo y que se necesitan más estudios para validar completamente estas técnicas antes de aplicarlas de forma masiva en la práctica clínica. Sin embargo, el interés por este enfoque crece a nivel global, ya que podría cambiar la forma en que se monitorea la salud de las mujeres y contribuir a diagnósticos más tempranos.