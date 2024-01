El tratamiento de residuos debe realizarse bajo lineamientos ambientales para cuidar, valga la redundancia, al ambiente. En este sentido, en el departamento Iglesia se inauguró en 2014 la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, en Rodeo, pero los trabajos, que dependen de la Municipalidad de Iglesia, pareciera que tomaron otro sentido, ya que este pasado domingo se prendió fuego a la basura que estaba en el lugar para deshacerse de la misma.

Un lector y vecino del departamento (Ndr: optó por no dar a conocer su nombre por temor a represalias) hizo una denuncia a DIARIO HUARPE y aportó un material fílmico de un incendio de grandes proporciones que tuvo lugar en la planta, dónde se pudo observar las grandes llamas que consumían el lugar donde dejan los residuos.

“Hacen esto de forma que no es la correcta y encima de noche para que no se vea el humo en todo el departamento”, dijo el denunciante a este medio, asegurando que hubo una intencionalidad explicita para deshacerse de los residuos de una forma más rápida, pero no lo apropiada.