El ataque armado que conmocionó a México y al mundo en la zona arqueológica de Teotihuacán tuvo como protagonista a Julio César Jasso Ramírez, un joven mexicano de 27 años que abrió fuego contra turistas desde lo alto de la Pirámide de la Luna, causando la muerte de una mujer canadiense y dejando al menos 13 heridos antes de suicidarse.

Según informaron autoridades judiciales, el agresor actuó solo y fue identificado a partir de una credencial encontrada entre sus pertenencias. Vivía en Ciudad de México y no tenía antecedentes públicos conocidos al momento del ataque.

El hecho ocurrió el 20 de abril en uno de los sitios turísticos más visitados del país. Testigos relataron que el atacante disparó más de 20 veces desde una altura considerable, generando pánico entre los visitantes, muchos de los cuales intentaron huir o refugiarse en el lugar.

Entre los elementos que llamaron la atención de los investigadores, se mencionó que el agresor llevaba mensajes y simbología vinculada a hechos violentos históricos, como la masacre de Columbine. Incluso, según trascendió, tenía imágenes generadas por inteligencia artificial en las que se lo vinculaba con los autores de ese ataque, lo que abre interrogantes sobre su perfil y motivaciones.

El episodio dejó como saldo dos muertos, la turista canadiense y el propio atacante, y más de una decena de heridos de distintas nacionalidades, incluidos menores de edad.

Las autoridades mexicanas iniciaron una investigación para esclarecer el móvil del ataque, que por el momento no fue determinado, mientras crecen los cuestionamientos por las condiciones de seguridad en uno de los destinos turísticos más importantes del país.