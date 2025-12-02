Quién es Arianna Aragón, la novia de Rodrigo Guirao Díaz

Rodrigo Guirao Díaz, uno de los modelos y actores argentinos de mayor atractivo, y también cantante y guitarrista, ha roto su tradicional hermetismo sobre su vida amorosa. El 1 de diciembre de 2025 marcó una fecha especial, pues la pareja celebró su primer aniversario de relación.

El galán está "enamorado" de Arianna Aragón, una actriz española a la que conoció y con quien comparte momentos románticos, viajes y salidas, e incluso ella lo acompaña y disfruta de sus shows de rock y blues.

Aunque la pareja se muestra muy unida y "súper enganchados", el apellido de Arianna tiene un peso significativo en el arte circense español. Arianna es la nieta de Alfonso Aragón Bermúdez, mundialmente conocido como "Fofó", uno de los integrantes del célebre grupo de payasos Gaby, Fofó y Miliki, que tuvo gran éxito en España y Latinoamérica, incluyendo Argentina. Su padre, Rodolfo "Rody" Aragón, también fue parte del grupo circense. Arianna, que nació en 1998, es hija de Rody Aragón y Patricia Santamaria.

A la pareja no parece importarle la diferencia de edad, ya que Rodrigo tiene 45 años y Arianna 27. Su relación se consolidó a través de "almuerzos, cenas y salidas". El romance se hizo público por primera vez en España en octubre de 2024, tras un reportaje fotográfico de la revista Diez Minutos que los mostró derrochando complicidad.

En el marco de esta celebración de un año, el actor utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a su pareja. "Un año demasiado hermoso. Nunca imaginé tener esta suerte de conocerte. Sos todo lo que esta bien. Gracias por tanto. Love U @arianna_aragon", escribió un enamorado Rodrigo a su novia.

Por su parte, Arianna le dedicó un tierno regalo a través de su propia cuenta de Instagram: un video con fotos de ambos en diversos momentos disfrutados por la pareja.