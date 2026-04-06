Ofelia Fernández llegará a San Juan este 8 de abril para una actividad especial en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), donde presentará su ensayo documental “Cómo ser feliz” y participará de una charla abierta con estudiantes y público interesado.

El evento se desarrollará a las 18:30 en los jardines del Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM), entre las facultades de Ciencias Exactas y Arquitectura, y es organizado por la agrupación universitaria Creando. La actividad combina la proyección del documental con un espacio de diálogo donde se podrán plantear preguntas y reflexiones sobre los contenidos presentados.

El documental, estrenado recientemente en YouTube, se centra en la salud mental de las nuevas generaciones y analiza cómo el uso de pantallas, las redes sociales y los hábitos digitales influyen en el bienestar cotidiano. Fernández también comparte experiencias personales, incluyendo dificultades para dormir y concentrarse, e invita a repensar los límites entre lo individual y lo social en la era digital.

Aunque no se han anunciado otras actividades de Fernández en la provincia, su visita genera expectativas tanto en el ámbito universitario como en el político, dado su vínculo con el Frente Patria Grande dentro del peronismo a nivel nacional.