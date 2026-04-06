El hallazgo del cuerpo del fotógrafo Alberto Oscar Quiroga en el departamento 25 de Mayo se produjo de manera fortuita y en un contexto inesperado: dos cazadores furtivos que seguían a un jabalí se toparon con la escena y dieron aviso a las autoridades tras encontrar señal. Así lo confirmó el fiscal coordinador de la UFI Genérica, Ignacio Achem, quien detalló cómo se activó la alerta que derivó en la intervención policial.

El descubrimiento ocurrió este domingo cerca de las 17.30 en una zona rural de Santa Rosa, en inmediaciones de calle 6, pasando Costa Canal, a pocos metros del bajo del río, actualmente seco. Según la reconstrucción oficial, los hombres habían ingresado por un sector lindero, fuera de los caminos habituales, mientras realizaban actividad de caza.

“Eran unos muchachos que estaban cazando animales, técnicamente, y que habían ingresado a la propiedad por otro sector, por la zona del río. Ven uno de los animales, que ellos refirieron que era un chancho jabalí, lo iban siguiendo y se topan con esta situación. Les dio sorpresa, un poco de estupor, salieron hasta donde tuvieron señal y dieron aviso”, explicó Achem.

El relato permite entender cómo se desencadenó el hallazgo: en una zona sin cobertura, los cazadores debieron retirarse del lugar para poder comunicarse. Recién al conseguir señal lograron alertar a las autoridades, lo que puso en marcha el operativo que terminó con la confirmación de la identidad del cuerpo.

Tras el aviso, efectivos policiales, Bomberos y equipos que participaban del rastrillaje se trasladaron al sitio y constataron que se trataba de Quiroga, quien era intensamente buscado desde hacía nueve días.

El fotógrafo, de 34 años, había sido visto por última vez el pasado 28 de marzo, luego de participar de una actividad en el departamento junto a funcionarios y dirigentes políticos. Ante la falta de contacto, su familia radicó la denuncia y se desplegó un operativo de búsqueda que fue ampliándose con el correr de los días.

En los rastrillajes intervinieron distintas áreas de la Policía de San Juan, incluyendo la División Búsqueda y Rescate de Personas, Bomberos, Canes y Montada, además de familiares y allegados que colaboraron en distintos sectores del departamento. Las tareas se concentraron especialmente en zonas rurales y cercanas a cauces de agua.

El lugar del hallazgo fue inmediatamente preservado. Se estableció un perímetro de seguridad superior a los 300 metros para resguardar la escena y permitir el trabajo del personal de Criminalística, que realizó las primeras pericias antes del levantamiento del cuerpo.

Por el momento, la investigación no descarta ninguna hipótesis y la causa de muerte será determinada mediante la autopsia que se practicará en la Morgue Judicial. Ese estudio será clave para establecer las circunstancias del fallecimiento.

En las inmediaciones del lugar, los investigadores encontraron una mochila con pertenencias del fotógrafo, entre ellas su cámara, un elemento considerado relevante para el avance de la causa.

Quiroga se desempeñaba como fotógrafo en el área de prensa de la Municipalidad de 25 de Mayo. Era padre de una niña de un año y, junto a su pareja, esperaba su segundo hijo. Su muerte generó fuerte conmoción en el ámbito local, mientras la investigación avanza para esclarecer qué ocurrió en los días previos a su desaparición.