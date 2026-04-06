El ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, aseguró que el próximo año electoral no presentará las tensiones habituales en Argentina y que el país vivirá un período de relativa tranquilidad económica. “El año que viene no va a ser un típico año electoral, va a ser un paseo por el parque”, afirmó en La Cornisa, programa conducido por Luis Majul en La Nación Más.

Caputo explicó que su previsión se basa en la percepción de estabilidad compartida por actores políticos, incluidos varios gobernadores opositores. Durante el reciente Argentina Week, observó que “12 gobernadores opositores afirmaron que no hay ninguna posibilidad de retroceder” y que, en sus palabras, “hablaron mejor de nosotros como gobierno que nosotros mismos”.

Respecto al impacto de la situación del ex vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro descartó efectos sobre el riesgo país o las inversiones: “Lo de Adorni no afecta a la economía en absoluto; lo que realmente influye es la volatilidad política”.

Caputo señaló que la verdadera amenaza para la estabilidad económica es la percepción del posible regreso del kirchnerismo al poder, a la que definió como “el infierno para la mayoría de la gente”. Sin embargo, enfatizó que considera que esa probabilidad es “cero”, aunque reconoce que los mercados toman en cuenta esta percepción al tomar decisiones sobre repatriación de fondos o uso de beneficios fiscales.

El ministro defendió la nueva legislación de regularización fiscal, describiéndola como “muy bien hecha, blinda totalmente a la gente y a los bancos”. Reconoció, no obstante, que algunos sectores mantienen reparos por temor a eventuales virajes políticos, aunque consideró que estas preocupaciones carecen de sustento objetivo.

En cuanto al desempeño económico, Caputo afirmó que “no hay estanflación, los datos muestran lo contrario” y destacó registros positivos en consumo privado, actividad económica y PBI. Reconoció que en marzo la actividad puede ser más baja y la inflación más alta debido a la guerra, pero resaltó indicadores positivos, como el aumento del 44% en la venta de motos y el uso del crédito como motor de consumo.

Finalmente, el ministro aseguró que los funcionarios que tomaron créditos hipotecarios en el Banco Nación lo hicieron bajo su recomendación, calificándolo como una “oportunidad única” que contribuye a la reactivación económica.