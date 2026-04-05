Tras los hechos de vandalismo registrados en la zona de Pampa El Leoncito, la Policía de San Juan decidió reforzar los controles en Barreal durante el fin de semana de Semana Santa. El operativo se desplegó especialmente ante la llegada de numerosos jóvenes que eligieron el departamento Calingasta como destino turístico.

El comisario mayor Ricardo Díaz, jefe del D7 de Tránsito, explicó a DIARIO HUARPE: “Nosotros hemos trabajado específicamente en Barreal porque nos había pedido el ministro de Turismo en relación a que han habido algunos vandalismos en la zona de la Pampa El Leoncito”.

Controles para prevenir situaciones de riesgo

En ese marco, los efectivos intensificaron los controles vehiculares y la presencia en puntos estratégicos, con el objetivo de evitar situaciones peligrosas y garantizar la seguridad tanto de turistas como de residentes.

Durante los operativos, detectaron maniobras riesgosas: “Sorprendimos una camioneta que llevaba gente atrás en la caja, sin ningún tipo de control”, detalló Díaz.

Estas intervenciones se dieron en un contexto donde, según indicaron las autoridades, se registraron reuniones con consumo de alcohol que podían derivar en incidentes.

Prevención y balance sin víctimas

Desde la fuerza destacaron que el despliegue tuvo un carácter preventivo y permitió evitar consecuencias mayores.

“Gracias a Dios no hemos tenido que lamentar ninguna víctima en esa zona”, sostuvo el jefe policial.

El refuerzo de controles respondió así a la necesidad de anticiparse a posibles hechos de desorden, en un fin de semana con alta circulación de visitantes y antecedentes recientes que encendieron las alertas en la zona.