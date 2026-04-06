La investigación por la muerte de Alberto Oscar Quiroga condujo a los fiscales intervinientes a detener a dos hombres señalados como las últimas personas que estuvieron con el fotógrafo antes de su desaparición. Se trata de dos hermanos de apellido Córdoba, quienes fueron mencionados en distintos testimonios incorporados a la causa.

Según reconstruyeron los investigadores a partir de declaraciones de testigos, ambos sujetos fueron identificados como los últimos en haber tenido contacto con Quiroga el día en que se le perdió el rastro, el pasado 28 de marzo. A partir de esos dichos, la Justicia ordenó medidas sobre ellos y quedaron demorados mientras se profundizó la investigación.

Si las pericias a los celulares no arrojan datos incriminatorios los detenidos podrían recuperar la libertad.

Fuentes calificadas indicaron a DIARIO HUARPE que los hermanos Córdoba son conocidos en el ambiente delictivo y estuvieron relacionados a causas por narcotráfico. No obstante, hasta el momento no fueron formalmente imputados en el expediente por la muerte del fotógrafo.

La situación procesal de ambos quedó sujeta a los resultados de distintas medidas probatorias. Entre ellas, la autopsia al cuerpo de Quiroga, que permitirá establecer la causa y la data de muerte, y las pericias a los teléfonos celulares de los detenidos, previstas para ser realizadas este lunes.

En función de esos resultados, la Justicia evaluará si existen elementos suficientes para avanzar con una imputación o, por el contrario, si corresponde su liberación en caso de no hallarse indicios que los vinculen con el hecho.

En el marco de la investigación, una de las hipótesis que se analizó fue la posibilidad de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, en función del perfil de los detenidos. Sin embargo, hasta el momento no se acreditaron elementos concretos que confirmen esa línea.

Sobre ese punto, allegados a Quiroga señalaron que no advirtieron en el fotógrafo ningún vínculo con el consumo de estupefacientes ni situaciones que pudieran relacionarlo con ese tipo de entornos. Además, lo describieron como una persona comprometida con su trabajo y sin antecedentes que hicieran presumir algún tipo de conflicto de ese tenor.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa investigativa, a la espera de los resultados periciales que resultarán determinantes para esclarecer el hecho y definir la situación judicial de los hermanos detenidos.