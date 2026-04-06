La investigación por la muerte de Alberto Oscar Quiroga dio un giro en las últimas horas luego de que la Justicia no descartara la posibilidad de que se haya tratado de un hecho violento. El fotógrafo de 34 años fue hallado sin vida este domingo en una zona descampada, cercana al río, en la localidad de Santa Rosa, departamento 25 de Mayo, tras permanecer desaparecido durante nueve días.

Tras el hallazgo, la causa fue manejada con estricto hermetismo por parte de las autoridades judiciales y policiales. En el lugar se registró una fuerte presencia de efectivos, incluso con la participación de una de las máximas autoridades de la fuerza provincial. Además, se demoró la confirmación oficial de la identidad del cuerpo, mientras se realizaban las primeras pericias.

Uno de los datos que marcó el desarrollo de la investigación fue el inmediato desalojo de la zona. Todas las personas que habían participado en los rastrillajes, y que no pertenecían a fuerzas de seguridad, fueron retiradas a más de 300 metros del lugar donde fue encontrado el cadáver. La medida buscó preservar la escena para el trabajo de los peritos.

Familiares y conocidos del fotógrafo se acercaron al lugar tras conocerse el hallazgo. (Foto: DIARIO HUARPE/Gabriel Flores)

En ese contexto, los investigadores aguardaron los resultados de las pericias forenses para determinar la causa de muerte. Entre las hipótesis que se analizaron figuraron desde una posible golpiza hasta el uso de un arma de fuego. Si bien se trató de presunciones iniciales, ninguna de estas líneas fue descartada en esta etapa de la investigación.

En paralelo, la causa avanzó con dos personas detenidas, quienes quedaron bajo sospecha luego de declaraciones testimoniales que los señalaron como los últimos en haber sido vistos junto al fotógrafo antes de su desaparición. Ambos permanecieron alojados en la Comisaría 10° de 25 de Mayo mientras continuaron las medidas judiciales.

De acuerdo a lo reconstruido por los investigadores, Quiroga participó el día de su desaparición de una actividad con dirigentes políticos en el departamento hasta el mediodía. Posteriormente, asistió a un evento social, presuntamente un cumpleaños de 80 años, lo que permitió a los pesquisas avanzar en la reconstrucción de su itinerario en las horas previas a su desaparición.

A partir de ese recorrido, surgieron los nombres de las personas que luego fueron detenidas, lo que reforzó una de las principales líneas investigativas.

Si bien los investigadores no descartaron un posible ajuste de cuentas, hasta el momento no lograron establecer con claridad el móvil del hecho. La causa continuó bajo análisis, a la espera de los resultados de la autopsia y de nuevas medidas probatorias que permitieran esclarecer las circunstancias de la muerte.