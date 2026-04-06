El hallazgo del cuerpo de Alberto Oscar Quiroga en una zona de Santa Rosa, departamento 25 de Mayo, abrió nuevos interrogantes en la investigación, luego de que allegados al fotógrafo aseguraron que el lugar ya había sido rastrillado el día anterior sin que se detectara ningún indicio de él.

Según indicaron a DIARIO HUARPE fuentes cercanas a la familia, la zona donde fue encontrado el cuerpo fue recorrida durante la jornada previa por familiares, amigos e incluso efectivos policiales que trabajaron con drones hasta horas de la tarde. Sin embargo, en ese momento no habrían observado la presencia del cadáver.

El dato generó incertidumbre en torno a las circunstancias del hallazgo, ya que el cuerpo fue encontrado al día siguiente en un sector que en teoría ya había sido inspeccionado. A esto se sumó otro elemento que llamó la atención de los investigadores, que se trata de un área de bajo tránsito, pero frecuentada por pobladores de la zona.

De acuerdo a lo señalado, el lugar donde fue hallado Quiroga no es un punto aislado. Es una zona de tránsito habitual de gente de esas comunidades dispersas, lo que refuerza la hipótesis de que el cuerpo podría haber sido advertido con anterioridad.

Otro aspecto que fue tenido en cuenta es la cercanía de una vivienda, ubicada a unos 100 metros del lugar del hallazgo. Además, se conoció que algunos habitantes de la zona suelen realizar actividades de caza en el sector, lo que implica una circulación con cierta periodicidad de personas.

En ese contexto, también se puso el foco en el estado en el que fue encontrado el cuerpo. Si bien aún no se determinó con precisión la data de muerte, se tuvo en cuenta que Quiroga llevaba nueve días desaparecido. Por ese motivo, allegados señalaron que, el cuerpo debería haber presentado un avanzado estado de descomposición, con olores perceptibles en las inmediaciones.

Estos elementos reforzaron la importancia de los resultados de la autopsia, que permitirá establecer tanto la causa de la muerte como el tiempo aproximado del fallecimiento. Esa información será clave para determinar si el cuerpo estuvo en el lugar desde el momento del deceso o si fue trasladado posteriormente.

En paralelo, las pericias criminalísticas también cobraron relevancia para la investigación. Los especialistas analizaron la escena en busca de huellas, rastros o indicios que permitan establecer si hubo intervención de terceros, aunque por el momento es muy dificil asegurarlo.

Los resultados de estos estudios serán determinantes para orientar la causa, que por estas horas continúa bajo análisis judicial, en medio de múltiples hipótesis que aún no fueron descartadas.