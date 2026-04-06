El estado en el que fue hallado el cuerpo de Alberto Oscar Quiroga condiciona por completo el avance de la investigación. El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, confirmó que, debido al nivel de descomposición, será indispensable un análisis científico en la Morgue Judicial para determinar la causa de muerte y esclarecer las circunstancias del hecho.

El hallazgo se produjo este domingo en una zona rural de Santa Rosa, en el departamento 25 de Mayo, a unos 1,6 kilómetros del ingreso principal. Se trata de un sector de difícil acceso, donde la huella se pierde y es necesario avanzar campo traviesa hasta una hondonada, lugar en el que fue encontrado el cuerpo junto a todas sus pertenencias.

“Se requiere sí o sí un trabajo científico en la Morgue Judicial”, afirmó el fiscal, al remarcar que el estado del cadáver impide sacar conclusiones preliminares firmes en el lugar del hallazgo.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi.

Desde el inicio de las pericias, trabajaron en la escena distintos organismos técnicos de la Policía de San Juan, junto a la médica forense del Ministerio Público Fiscal, la doctora Vázquez, quien realizó una primera evaluación. Sin embargo, el cuadro general obliga a profundizar los estudios.

Sin hipótesis concluyente

En este contexto, el fiscal fue enfático en la necesidad de mantener la prudencia. Si bien los primeros indicios no apuntarían, según dijo, a un hecho violento, evitó descartar cualquier hipótesis hasta contar con resultados científicos.

“Inicialmente no habían circunstancias o elementos que nos hagan presumir hipótesis más gravosas”, sostuvo, aunque aclaró que esa apreciación es provisoria. Sobre la posibilidad de signos de violencia, indicó que no se detectaron de manera evidente durante la inspección inicial. “No se advertían en la vestimenta o en el cuerpo de forma clara”, detalló, en línea con lo observado por los profesionales que intervinieron en el lugar.

Aun así, insistió en que el estado del cuerpo puede ocultar evidencias y que será la autopsia la que permita confirmar o descartar cualquier línea investigativa.

Todas las pertenencias, en el lugar

Uno de los elementos que surgió con fuerza en las primeras horas es que Quiroga fue encontrado con todas sus pertenencias. En la escena estaban su motocicleta, el celular, una mochila y el equipo fotográfico completo, incluyendo cámara, lente y flash.

La moto y la cámara que fueron halladas en el lugar. (Foto: gentileza Fiscalía).

“Todo lo que hubiese llevado consigo estaba ahí”, remarcó el fiscal, un dato que, en principio, no refuerza la hipótesis de un robo.

El terreno donde fue hallado también es parte del análisis. Se trata de una zona irregular, con sectores de difícil tránsito, lo que abre la posibilidad —sin confirmación— de un accidente.

“Por cómo estaba ubicado el cuerpo, podría haber sido una caída propia de la moto. Tampoco es un vehículo apto para ese terreno”, señaló el otro fiscal en la escena, Adolfo Díaz, aunque reiteró que no se trata de una conclusión definitiva.

Foco en la autopsia

El cuerpo fue encontrado luego de nueve días de búsqueda, cuando personas de la zona que recorrían el lugar en busca de jabalíes se toparon con la escena y dieron aviso.

De manera preliminar, se estimó que el cuerpo podría haber permanecido en el lugar alrededor de una semana, un dato que coincide con la fecha de desaparición de Quiroga, visto por última vez el 28 de marzo.

Con este panorama, la investigación entra ahora en una etapa clave: la autopsia. El informe que surja de ese estudio será determinante para establecer qué ocurrió y definir el rumbo de la causa.