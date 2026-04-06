El municipio de 25 de Mayo despidió este domingo a Alberto Oscar Quiroga, fotógrafo de 34 años, cuyo cuerpo fue hallado por la tarde en una zona de Santa Rosa, luego de nueve días de intensa búsqueda. La Municipalidad expresó su dolor y acompañamiento a familiares, amigos y colegas, mediante un comunicado oficial que pidió consuelo y fortaleza ante esta irreparable pérdida.

"Con profundo dolor despedimos a Óscar Alberto Quiroga, acompañando en este difícil momento a sus padres, esposa, hijos, hermanos, familiares y amigos. Elevamos una oración por su eterno descanso y pedimos a Dios que brinde consuelo, fortaleza y paz a todos sus seres queridos ante tan irreparable pérdida. Que descanse en paz", comunicaron desde la entidad.

El hallazgo se produjo cerca de las 17.30, cuando dos jóvenes advirtieron la presencia del cuerpo en inmediaciones de calle 6, pasando Costa Canal, a pocos metros del sector conocido como el bajo del río. Tras el aviso, efectivos policiales y personal de Bomberos se trasladaron al lugar y confirmaron que se trataba de Quiroga, desaparecido desde el 28 de marzo.

Ese día, según familiares y testigos, el hombre había participado de una actividad junto a funcionarios y dirigentes políticos del departamento hasta el mediodía, sin manifestar comportamientos fuera de lo habitual. Ante su falta de contacto, los familiares radicaron la denuncia y se activó un amplio operativo de búsqueda.

En los rastrillajes intervinieron efectivos de la Policía de San Juan, la División Búsqueda y Rescate de Personas, Bomberos, la División Canes y Montada, además de familiares y allegados que colaboraron en distintos sectores del departamento. Tras la confirmación del hallazgo, autoridades judiciales, encabezadas por el fiscal Ignacio Achem, coordinaron las primeras medidas investigativas.

Personal de Criminalística realizó las pericias en la escena antes del levantamiento del cuerpo. Por el momento, no se descarta la posibilidad de un crimen. El cadáver será trasladado a la Morgue Judicial, donde se practicará la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

La noticia ha generado un profundo impacto en la comunidad de 25 de Mayo, y el municipio hizo llegar sus condolencias mediante un comunicado firmado por el intendente Rodolfo Jalife, concejales, secretarios y todo el personal municipal.