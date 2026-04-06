El lunes 6 de abril comenzará con cielo mayormente nublado en San Juan y temperaturas en torno a los 14°C durante la madrugada, con humedad elevada cerca del 80%, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana, el cielo se abrirá parcialmente, mientras que la temperatura ascenderá lentamente hasta los 18°C con vientos leves del sector sur y sureste. La tarde será el momento más destacado de la jornada, con ráfagas intensas del sur entre 42 y 50 km/h y temperaturas máximas que alcanzarán los 21°C a 22°C. Hacia la noche, el viento disminuirá y el cielo quedará despejado, provocando un descenso rápido de la temperatura hasta los 16°C.

El resto de la semana mantendrá una tendencia al “veranito”, con amplitud térmica y ascenso sostenido de las temperaturas. El martes 7 se presentará despejado, con mínima de 9°C y máxima de 23°C; el amanecer será frío, ideal para abrigarse.

El miércoles 8, algo nublado, mostrará mínima de 11°C y máxima de 25°C, con una tarde agradable y casi sin viento. El jueves 9 se mantendrá despejado, con mínima de 12°C y máxima de 25°C, mientras que el viernes 10 será soleado, con mínima de 13°C y máxima de 29°C, marcando un ambiente pre-veraniego y calor notable.

El fin de semana será inestable. El sábado 11 estará parcialmente nublado, con mínima de 14°C y máxima de 27°C, ofreciendo una jornada templada con algunas nubes.

En resumen, San Juan vivirá una semana de transición, pasando de madrugadas frescas y ráfagas intensas hacia tardes cálidas y días mayormente soleados, anticipando un inicio de abril con condiciones típicas de pre-verano.