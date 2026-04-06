La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sorprendió al anunciar a Baldo, yerba mate de origen brasileño, como sponsor oficial de la Selección Nacional, en vísperas del Mundial 2026. La medida generó malestar en la provincia de Misiones y reavivó el debate sobre la promoción de la producción local.

El diputado y productor yerbatero Juan José Szychowski solicitó al Gobierno Nacional que intervenga ante la AFA para revisar el acuerdo. La alianza permite a la marca brasileña declararse consumida por figuras emblemáticas como Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Emiliano “Dibu” Martínez, además de tener presencia en la camiseta de la Selección y en su imagen pública.

Szychowski recordó que la yerba mate es reconocida como “Infusión Nacional” según la ley 26.871 y criticó que la oficialización de un producto extranjero contrasta con las campañas de promoción de yerba argentina, que actualmente se comercializa en más de 50 países. “La AFA debería haber considerado empresas locales antes de tomar esta decisión”, sostuvo.

El sector económico respalda la postura del legislador. Pese a un crecimiento interanual del 7,3% en los despachos de yerba mate durante 2025, alcanzando 324.769.423 kilos, el consumo interno cayó 9% en febrero de 2026, el peor dato en cinco años. Además, el precio de la hoja verde en secaderos, de entre $350 y $380, no alcanza para cubrir los costos, agravado por la desregulación de precios implementada en noviembre de 2025.

En materia de exportaciones, Argentina se consolidó como el principal exportador mundial de yerba mate, superando a Brasil con 57.980.911 kilos enviados, un aumento del 32,2% respecto a 2024, y ventas por USD 117 millones. Los principales destinos fueron Siria, Chile y España. Sin embargo, los productores advierten que la oficialización de una marca extranjera podría afectar el posicionamiento internacional de la yerba argentina.

El mercado interno sigue dominado por marcas locales. Playadito lidera con 56,7 millones de kilos, seguida por Las Marías (49 millones) y CBSé (24,5 millones). Completan la lista La Cachuera, Cordeiro, Rosamonte y otras firmas regionales.

El impacto político y económico del acuerdo llevó a la presentación de un Proyecto de Comunicación en la legislatura misionera, solicitando la intervención del Poder Ejecutivo Nacional para revisar la decisión de la AFA y priorizar la promoción de la yerba nacional en eventos oficiales.