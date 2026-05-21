La Biblioteca Franklin será sede de canje gratuito de figuritas del Mundial

La Biblioteca Franklin se prepara para vivir una mañana llena de emoción y pasión futbolera. Este sábado 23 de mayo, entre las 10 y las 12 horas, el emblemático edificio de la calle Laprida, ubicado justo antes de General Acha, se convertirá en el punto de encuentro oficial para los coleccionistas. Este canje gratuito de figuritas se realizará en el primer piso de la institución céntrica, siendo la primera vez que organizan un evento de estas características.

Víctor Vázquez, integrante del Consejo Directivo, explicó los motivos detrás de esta iniciativa. El directivo señaló que "Sabemos cuál es la pasión y queremos que la biblioteca sea el escenario de este punto de encuentro en el primer piso. Es la primera vez que hacemos esto; queremos acercarlos a que conozcan la biblioteca y vean que es un lugar amigable y un espacio de múltiples propósitos".

En el marco de una semana donde también se destaca el desfile de jardines en Santa Lucía por el 25 de mayo y la atención especial del comercio por dicho feriado, la biblioteca busca que los ciudadanos descubran sus instalaciones.

El objetivo es compartir el fervor por el coleccionismo y mostrar las diversas actividades del espacio. Quienes deseen obtener más información sobre el encuentro o realizar consultas pueden comunicarse al teléfono 2644391056.