La Policía de San Juan desplegará más de 500 efectivos durante el fin de semana largo por el 25 de Mayo, en el marco de un operativo especial destinado a reforzar la seguridad en toda la provincia y acompañar el movimiento turístico y las actividades previstas.

La planificación, coordinada por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, contempla controles viales en rutas, accesos y zonas de alta circulación, además de recorridas preventivas en espacios públicos y sectores donde se desarrollarán eventos convocantes.

Entre las actividades que contarán con cobertura especial se destacan el Desafío Punta Negra, el Desafío Ruta 40, el partido entre San Martín de San Juan y Deportivo Maipú, el show de Eugenia Quevedo, además de la tradicional Noche de Gala y el Desfile del 25 de Mayo.

El operativo también incluirá la continuidad del programa Barrios Seguros en el Gran San Juan, con presencia activa de efectivos, controles y patrullajes en distintos puntos, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y el vínculo con los vecinos.

Desde el Gobierno indicaron que el despliegue busca garantizar el orden y brindar tranquilidad tanto a los sanjuaninos como a los visitantes que llegarán a la provincia durante las celebraciones patrias.

El trabajo coordinado entre las distintas áreas permitirá una respuesta dinámica ante cualquier eventualidad, en un contexto de alta circulación de personas y múltiples actividades culturales, deportivas y recreativas.