Una etapa histórica para el comercio sanjuanino llegó a su fin. Este jueves 28 de mayo, el Hiper Libertad cerró definitivamente sus puertas bajo la marca que lo identificó durante casi 27 años en la provincia. En el ingreso al sector, un cartel advierte a los clientes que la firma se encuentra "trabajando para brindar una mejor experiencia", marcando el inicio de la transición hacia una nueva administración.

El predio, que inauguró su primera tienda en San Juan el 29 de septiembre de 1999, será gestionado a partir de ahora por la cadena La Anónima. Este cambio responde a una estrategia nacional de la compañía, que traspasó el control de 12 sucursales en todo el país a la firma de origen patagónico.

Según la información difundida, durante los próximos días el establecimiento permanecerá cerrado para realizar las tareas de adecuación necesarias para la reapertura bajo la nueva marca. Se espera que La Anónima, con más de 118 años de trayectoria y presencia en más de 90 ciudades argentinas, abra sus puertas oficialmente el próximo 10 de junio.

Con esta operación, La Anónima desembarca en el predio sanjuanino con su propia propuesta comercial, buscando consolidar su modelo de negocio en la región. El cierre del hipermercado de Libertad pone punto final a una trayectoria de casi tres décadas, en las cuales la firma se mantuvo como una de las referencias principales para los consumidores locales, dando lugar ahora a un proceso de renovación integral en el sector.