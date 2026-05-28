La adrenalina del mountain bike vuelve a tomar protagonismo este domingo 31 de mayo con la disputa de la "Clásica Nikizanga 2026", por la tercera fecha del actual campeonato sanjuanino. El icónico Parador Difunta Correa será nuevamente el punto de concentración donde convergerán ciclistas de todas las edades, en un evento que cuenta con el apoyo fundamental del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan.

La competencia, organizada por el Parador Difunta Correa y fiscalizada por la Asociación Sanjuanina de MTB, promete un despliegue de alto nivel técnico. La carrera está estructurada en dos circuitos: el Circuito Promocional (25 KM), destinado a las categorías Menores, Cadetes, D2, E1, E2 y los niveles Promo A, B y C, donde los participantes largarán desde el ingreso al puesto de Nikizanga y finalizarán en el Parador, y el Circuito Competitivo (62 KM), diseñado para las categorías Juveniles, Sub 23, Elite, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 y e-Bike, con un trazado que tendrá un recorrido que parte desde el Paraje, llega hasta Nikizanga y retorna al punto de inicio.

El proceso de inscripción para los interesados permanece abierto, con un valor de $50.000 por participante. Los atletas pueden registrarse de manera virtual a través del enlace oficial proporcionado por la organización, o de forma presencial en locales especializados: Zona Fitness SJ (Sargento Cabral 1989 oeste), García Bike (Ignacio de la Rosa e Italia, Albardón) o Bike Center (Hipólito Yrigoyen 2198, Santa Lucía).

Es importante destacar que las acreditaciones se realizarán exclusivamente este viernes 29 de mayo. Se han dispuesto dos turnos para el retiro de kits: de 10:30 a 15 horas en García Bike, y de 16:30 a 21 horas en Zona Fitness SJ. Los ciclistas deberán presentarse obligatoriamente con su DNI y el deslinde impreso y firmado, mientras que los menores de edad deberán estar acompañados por un adulto.

Tras esta jornada, el calendario de siete fechas del campeonato continuará el próximo domingo 14 de junio con el "Desafío Cruz del Tacho", que se llevará a cabo en el departamento Pocito.

Cómo inscribirse

Los interesados en incribirse en la "Clásica Nikizanga 2026" deben ingresar al siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFcteUqYBMye772sQv_cosjZGJ4UJ2PXx6r76Yb4SvCrq6tw/viewform?pli=1