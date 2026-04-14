Quién es la famosa que atacó a Andrea del Boca y quiere destruir su legado

La actriz Grecia Colmenares llega a la televisión argentina para sumarse a Gran Hermano con el objetivo de "aniquilar" el legado de su rival Andrea del Boca. La producción busca reactivar una casa que se encuentra "planchada" mediante la incorporación de esta estrella internacional de sesenta y tres años.

Con una trayectoria destacada en éxitos como Topacio y Cristal, la artista negoció un contrato por una cifra similar a la de su histórica "archienemiga" para ocupar su lugar vacante. Colmenares posee experiencia previa en este tipo de formatos tras ser finalista en el Gran Fratello de Italia y participar en La Isla de España.

Para generar fricción desde su ingreso, disfrutará de una cena de salmón frente a sus compañeros que solo consumen arroz y arvejas. La intérprete ya conoce los perfiles de los jugadores y advirtió que "va por todo" en esta competencia.

Por su parte, Andrea del Boca se recupera de un problema de salud mientras se mantiene muy activa en redes sociales pidiendo el voto del público para eliminar participantes. Ante este escenario, Arnaldo André opinó "Que entre humilde y salga la diva que es".