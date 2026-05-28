Prepará la merienda más rica y económica con esta receta sin amasar

Cuando las temperaturas bajan, el deseo de algo dulce y casero se vuelve irresistible. Los buñuelos aparecen como el aliado perfecto porque "no requieren amasado ni técnicas complicadas", convirtiéndose en la estrella de cualquier merienda argentina. Con elementos básicos, esta preparación se resuelve en un abrir y cerrar de ojos para quedar "crocante por fuera y esponjosa por dentro".

El proceso comienza en un recipiente donde se baten dos huevos con dos cucharadas de azúcar. A esa mezcla se le suman 250 ml de leche y una cucharadita de esencia de vainilla para dar aroma. Luego llega el turno de los 250 gramos de harina leudante, que debe integrarse de a poco hasta obtener una preparación espesa y sin grumos.

Un consejo vital para el éxito de la receta indica que "para lograr buñuelos más aireados y livianos, se recomienda no mezclar demasiado la preparación una vez incorporada la harina". Si se busca un toque extra de sabor, siempre se puede sumar ralladura de naranja o limón.

Para el momento de la cocción, se debe calentar abundante aceite en una olla profunda. Es fundamental que "el aceite esté bien caliente para que se cocinen rápido y no absorban exceso de grasa", permitiendo que cada porción tomada con cuchara se dore correctamente de ambos lados. Finalmente, se retiran sobre papel absorbente y se espolvorean con azúcar para servirlos bien calientes.