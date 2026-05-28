La inteligencia artificial se convirtió en uno de los temas más consultados durante la Expo Educativa y también abrió el debate dentro de las llamadas “ciencias blandas”, donde estudiantes y docentes coincidieron en que la tecnología ya transformó las formas de trabajo, aunque todavía no puede reemplazar el análisis crítico y la toma de decisiones humanas.

Durante una de las charlas organizadas en el evento, representantes de carreras vinculadas a las ciencias sociales explicaron cómo comenzaron a incorporar herramientas de inteligencia artificial en investigación, análisis de datos y procesos administrativos.

Desde Sociología, estudiantes señalaron que la IA permitió avanzar en tareas que antes requerían conocimientos técnicos específicos, especialmente en programación y procesamiento de información.

“Nos ha beneficiado mucho porque ahora podemos utilizar esa herramienta para ayudarnos en el análisis social”, explicaron durante la exposición.

Como ejemplo, comentaron que desde la carrera desarrollaron una aplicación destinada al análisis del mercado laboral, capaz de construir gráficos y tablas vinculadas a indicadores de desigualdad y pobreza.

Según relataron, parte del desarrollo de esa herramienta fue posible gracias al uso de inteligencia artificial, especialmente porque muchos estudiantes no contaban con formación previa en programación.

El impacto en el trabajo profesional

Pese a las ventajas tecnológicas, los estudiantes advirtieron que la inteligencia artificial también empieza a modificar ciertas tareas laborales, sobre todo en actividades rutinarias o vinculadas al procesamiento de datos.

En ese sentido, señalaron que el fenómeno ya se observa con mayor fuerza en otros países, aunque reconocieron que en Argentina el proceso todavía avanza de manera gradual.

Sin embargo, defendieron el rol de las ciencias sociales frente al avance tecnológico. “La inteligencia artificial no puede hacer el análisis profundo que hacemos nosotros”, afirmaron, al remarcar la importancia del pensamiento crítico y la interpretación humana de los fenómenos sociales.

La misma mirada fue compartida desde el área de Ciencias Económicas. Daniela Gámez, subdirectora del Departamento de Ciencias Económicas, sostuvo que la IA produjo “un cambio de paradigma” en profesiones como Contador Público y Licenciatura en Administración.

La docente explicó que las nuevas tecnologías ya forman parte de los planes de estudio y que los futuros profesionales deben adaptarse a herramientas digitales cada vez más complejas.

Nuevas tecnologías y adaptación profesional

Gámez destacó que los cambios tecnológicos no son nuevos para las carreras económicas, que durante décadas atravesaron procesos de digitalización y automatización.

“Los profesionales tienen que capacitarse día a día para afrontar estos avances”, señaló, al mencionar la evolución desde sistemas contables manuales hasta plataformas de gestión empresarial como SAP u Oracle.

No obstante, remarcó que la tecnología simplifica tareas operativas, pero no reemplaza la capacidad humana de tomar decisiones dentro de una organización.

“Los profesionales seguimos siendo quienes interpretamos la información y tomamos decisiones”, afirmó.

Durante la jornada también quedó en evidencia el creciente interés de los jóvenes por las ciencias sociales. Desde la facultad indicaron que carreras como Sociología, Comunicación Social y Ciencias Políticas recibieron numerosas consultas, en un contexto donde muchos estudiantes buscan herramientas para comprender y abordar los problemas sociales actuales.