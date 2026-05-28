El calvario de Yanina Latorre en una estación de tren de Europa

Yanina Latorre se encuentra recorriendo el viejo continente junto a su hija Lola pero no todo es disfrute en este viaje familiar. Tras pasar unos días de relax en Madrid y Viena la tranquilidad se transformó en una situación de nerviosismo puro al intentar trasladarse hacia Hungría en mayo de 2026.

La conductora de SQP utilizó sus redes para descargar su frustración y admitió que "La estoy pasando mal" mientras intentaban organizar el traslado para ver a Diego y Dieguito.

El conflicto surgió ante la logística de moverse en transporte público con mucho equipaje acumulado. La panelista explicó que "Vamos a tomarnos un tren y viste que la gente viaja con valijas. Nosotras tenemos carry on, valijas de compras, etc. Ahora veo todo negro, para mí vamos a llegar a la estación y no vamos a encontrar el andén" dejando ver su pesimismo. La preocupación crecía al imaginar el vagón colmado de hinchas que viajan para ver la final de fútbol europeo.

La rubia temía quedarse sin espacio físico y sufrir algún hecho de inseguridad con sus pertenencias. Según sus propias palabras "Para mí no vamos a tener asiento, va a estar lleno de gente que va a Budapest a ver la Champions y no vamos a tener lugar para poner las valijas. Ya la estoy pasando mal" sentenció con angustia.

Además confesó que su mayor miedo era la posibilidad de un robo durante el trayecto. "Las valijas las ponés al final y escuché tantas historias de gente a la que se las robaron que yo voy a ir pegada a las valijas. Estoy estresada" reconoció ante sus seguidores.

A pesar del panorama oscuro su personalidad salió a la luz con una salida elegante por si el plan fallaba. "Bueno, si perdemos el tren, me voy al aeropuerto y me tomo un avión. Soy dramática" bromeó para descontracturar el clima. Finalmente lograron subir a la formación y completar el recorrido sin inconvenientes graves.

Aliviada comentó que "Ya estamos, nadie te da información, nadie te ayuda, el pasaje está en austríaco, andá a arreglarte, pero lo logramos" en un descargo final sobre la falta de asistencia al turista. Para cerrar la anécdota resumió la complejidad del viaje con una frase contundente al decir que "Acá es sálvese quien pueda" mientras se preparaba para el reencuentro familiar.