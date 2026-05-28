Oriana Sabatini recibió un regalo muy emotivo para su hija Gia

Oriana Sabatini compartió con sus seguidores un momento de mucha sensibilidad al mostrar el obsequio que recibió para su hija Gia. Se trata de una adaptación pensada para bebés de su primera novela titulada Podría quedarme acá. Este presente no solo llamó la atención por su originalidad sino también por el profundo valor sentimental que une la carrera artística de la joven con su presente familiar.

A través de una historia de Instagram la artista dejó ver los detalles de esta pieza artesanal. La edición cuenta con una tapa confeccionada en tela y diversos dibujos junto a texturas suaves que son ideales para los más chicos.

Este proyecto literario significó un momento fundamental en su trayectoria profesional ya que mostró una faceta distinta a la música o la actuación. Sus fanáticos destacaron la creatividad puesta en cada detalle del regalo que rápidamente se volvió viral en las plataformas.

El lanzamiento de su obra debut tuvo una enorme repercusión y los seguidores agotaron ejemplares mientras celebraban su sensibilidad al escribir. En aquel proceso creativo la cantante reveló lo importante que fue para ella animarse a explorar nuevos rumbos. Ahora ese hito de su carrera se transforma en un objeto único para que su hija pueda conectar con uno de los proyectos más íntimos de su madre.