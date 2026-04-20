Quién es la famosa que se separó de su marido tras 14 años juntos

La bailarina y actriz Magui Bravi sorprendió al confirmar su separación de Octavio Cattaneo, el padre de su hijo Galileo, durante una charla relajada en un programa de streaming. La revelación llegó de manera espontánea, mientras participaba como invitada en un ciclo de cocina grabado en Puerto Madero.

En medio de la entrevista, la bailarina Magui Bravi dejó entrever el cambio que atraviesa en su vida sentimental con una frase que llamó inmediatamente la atención. "Mi marido... no está, no estaría más", expresó, confirmando así el final del vínculo tras 14 años de relación. Aunque no profundizó en los motivos de la ruptura, reconoció que se trata de una situación reciente y todavía en proceso.

El momento se dio en un clima distendido, donde la conversación derivó hacia la soltería y los desafíos de volver al mundo de las citas después de una relación larga. Ante la confesión, el conductor del programa reaccionó con humor y le anticipó: "Bueno, ahora te espera un mundo bravo".

Lejos de mostrarse incómoda, la actriz respondió con ironía y curiosidad. "Qué miedo. O sea, ¿vos estás soltero?", preguntó entre risas, dando pie a un intercambio cargado de bromas y reflexiones sobre las relaciones actuales.

La charla continuó cuando Bravi quiso saber más sobre esa nueva etapa que comienza. "Pará, dame tres consejos, qué tengo que saber", lanzó, mientras el conductor describía, también en tono humorístico, cómo funciona el universo de las citas después de cierta edad. "Es un mundo injusto, de mucho rechazo. Y de baja autoestima", comentó él, mezclando chistes con cierta cuota de realidad.