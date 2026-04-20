La Municipalidad de la Ciudad de Rawson, a través del área de Juventudes, lanzó el “Desafío de Camperas”, una competencia destinada a estudiantes del último año que busca destacar la mejor campera de las promociones 2026. La propuesta apunta a resaltar la identidad, creatividad y el espíritu de grupo de los alumnos del departamento.

El evento que repite su edición se realizará el sábado 9 de mayo a las 18 horas en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora. Allí, las promos competirán para demostrar cuál es la mejor campera, en una jornada que combinará participación juvenil, entretenimiento y premios.

(Gentileza Prensa de Rawson)

La coordinadora de Juventudes, Camila Sánchez, explicó a DIARIO HUARPE que la inscripción se encuensta abierta hasta el viernes 24 de abril y podrá realizarse a través del Instagram @rawsonjuventudes o mediante contacto telefónico. Podrán anotarse tanto alumnos como docentes, siempre con autorización de la institución educativa correspondiente, y la convocatoria está dirigida exclusivamente a estudiantes de Rawson.

Bajo la consigna “¿Tu promo es la mejor?”, la iniciativa busca generar un espacio de encuentro y protagonismo juvenil, fortaleciendo los vínculos entre estudiantes en una etapa clave como el último año escolar.

En cuanto a los premios, desde la organización adelantaron que se están ultimando detalles, aunque confirmaron que, al igual que en ediciones anteriores, la promo ganadora obtendrá un viaje. Además, habrá premios para el segundo y tercer puesto, sorteos y reconocimientos para la tribuna que mejor aliente.

Desde el área de Juventudes destacaron que el desafío no solo pone en valor el diseño de las camperas, sino también el sentido de pertenencia y la creatividad colectiva de cada grupo. Como condición, se aclaró que no estará permitido el ingreso de pirotecnia ni elementos que generen estruendos dentro del predio.