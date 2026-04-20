El interior de la lujosa mansión campestre de Wanda Nara en Italia

Wanda Nara habita una residencia de campo en el exclusivo Lago di Como donde la estética antigua convive con la sofisticación actual. La propiedad se caracteriza por una ambientación que busca el equilibrio entre la tradición y las tendencias contemporáneas para generar espacios cálidos.

La paleta cromática del diseño interior prioriza los azules y verdes con el objetivo de mimetizarse con el entorno natural que rodea al espejo de agua. Esta elección de colores se complementa con el uso de madera y diversos materiales nobles que refuerzan la sensación de calma en cada ambiente.

La iluminación es un factor clave gracias a la presencia de ventanales imponentes que integran el paisaje exterior con las salas internas. Esta disposición arquitectónica permite que la luz natural resalte el mobiliario donde se destacan cuadros de caballos como sello de identidad campestre.

La dueña de casa se encargó de definir un estilo que otorga personalidad a cada rincón mediante objetos seleccionados cuidadosamente. Según la información brindada por el entorno y la descripción del inmueble se destaca que "la decoración logra un equilibrio entre tradición y tendencia" mientras que el diseño general permite que "las vistas al lago se convierten en protagonistas, generando un efecto relajante y sofisticado".

Finalmente la propiedad se consolida como un refugio de diseño que prioriza el confort. La combinación de elementos históricos y piezas modernas define esta vivienda como un espacio único donde cada detalle refleja el gusto personal de la conductora por la elegancia y la vida en la naturaleza.