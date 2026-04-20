Mataron a tres personas en el set de una famosa serie de televisión

Durante la tarde de este sábado 18 de abril, el rodaje de la cuarta temporada de la serie Sin senos sí hay paraíso se transformó en una escena de terror. Mientras el equipo trabajaba en Bogotá, un hombre ingresó al set con un arma blanca para agredir a los presentes.

El conflicto se desató en las inmediaciones del Parque Nacional Oriental cuando el sujeto se aproximó solicitando un cigarrillo. Ante la falta de respuesta, comenzó el ataque contra un chofer del equipo de transporte y contra quienes buscaron intervenir. El saldo final fue de tres personas fallecidas, entre las que se encuentran Nicolás Perdomo y el propio agresor. Además, se registraron heridos y detenciones.

La protagonista de la ficción, Carolina Gaitán, manifestó su dolor a través de las plataformas digitales donde expresó: "Honro tu vida y te voy a extrañar, mi Nico hermoso". Por su parte, el medio Anta Colombia difundió un comunicado oficial en el que solicitó: "Unidad y solidaridad en el sector audiovisual. Acompañamos a las familias. Seguridad en set como prioridad. No a la violencia".

Desde la fuerza de seguridad local, el general de la Policía Metropolitana de Bogotá descartó el robo como móvil del crimen. El oficial aclaró que: “La Policía Nacional, ante los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en la tarde en la localidad de Santa Fe, aclara que no fue ningún hurto, ni intento de hurto. Lamentablemente, fueron unos hechos de intolerancia”.

Sobre la dinámica de los hechos, la autoridad policial amplió la información indicando que: “En vía pública se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma corto punzante a un ciudadano. Posteriormente, varias personas que se encontraban en el lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre esas el agresor”.