Boca Juniors recibió una buena noticia este lunes, horas después de la victoria en el Superclásico: el arquero Agustín Marchesín fue operado con éxito tras la grave lesión que sufrió en la Copa Libertadores.

La intervención se realizó en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro y estuvo a cargo del doctor Batista, luego de que el futbolista sufriera la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Ahora iniciará un proceso de recuperación que demandará, al menos, ocho meses.

El arquero se había lesionado durante el partido ante Barcelona de Ecuador en La Bombonera, cuando cayó dentro del área y rápidamente evidenció que no podía continuar en el campo de juego. La gravedad del cuadro obligó a una rápida intervención quirúrgica.

La operación exitosa representa un alivio para el cuerpo técnico y el plantel, que atraviesa un buen momento tras el triunfo ante River, aunque ahora deberá reorganizar el puesto de arquero ante una baja de larga duración.

Mientras tanto, el club analiza alternativas para cubrir el arco durante su ausencia, en un contexto exigente tanto en el torneo local como en la competencia internacional.

De esta manera, Boca suma una noticia positiva en medio de la preocupación por la lesión, con la expectativa de que Marchesín pueda iniciar su recuperación y regresar en condiciones en el futuro.