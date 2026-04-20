Piden expulsar a un participante de Gran Hermano por burlarse de las Torres Gemelas

El clima de convivencia en Gran Hermano Generación Dorada se vio sacudido por una declaración de Martín Rodríguez que despertó el rechazo inmediato del público en las redes sociales. Lo que se inició como una conversación cotidiana entre los participantes sobre los estándares de belleza y las inseguridades físicas terminó en un escenario de repudio absoluto debido a una analogía utilizada por el concursante.

Durante la charla, Yanina Zilli planteó que "La mujer está con el tema del pelo, la celulitis. El hombre es más simple". Ante esto, Zunino respondió que "Con esas cosas soy bastante tranqui conmigo". La conversación continuó cuando Zilli consultó si "estás con una mujer que está con un pocito o tiene una estría o tiene un pelito, qué, ¿la dejás de querer porque tiene un pelito?".

En ese contexto, Luana Fernández intervino para señalar que "Todas tenemos estrías y pocitos", a lo que Zunino acotó "Me chupa un huevo. Me gusta. La hace más natural". Zilli concluyó que "El hombre no está tan enroscado. Nosotras somos más enroscadas". Fue en ese momento cuando Martín Rodríguez lanzó la frase que desató el conflicto al afirmar "Le entro como talibán a las torres (gemelas)".

La comparación remite directamente al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, un evento que transformó la historia contemporánea y la geopolítica internacional tras el impacto de aviones comerciales contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Aquella tragedia resultó en la muerte de 2.996 civiles y dejó una marca imborrable en la memoria del mundo entero.

La reacción de los televidentes que siguen el minuto a minuto no se hizo esperar. En la plataforma X, el video del momento se volvió viral rápidamente y los usuarios comenzaron a exigir una sanción ejemplar. El pedido de expulsión para Rodríguez cobró fuerza entre los seguidores del reality, quienes calificaron sus palabras como una falta de respeto ante una de las tragedias más dolorosas de las últimas décadas.