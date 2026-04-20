Allanaron una casa en el Barrio Valle Grande y secuestraron un TV robado

Un nuevo procedimiento policial con resultados positivos tuvo lugar en el corazón del Barrio Valle Grande, en Rawson. Personal de la Comisaría 35ª llevó adelante un mandato judicial que terminó con el secuestro de un efecto robado y la detención de un joven de 22 años.

El allanamiento contó con la presencia de la ayudante fiscal, Dra. María Maricel Magri, y se realizó en una vivienda del mencionado complejo habitacional, donde los efectivos buscaban elementos vinculados a una causa por robo que tramita la justicia local.

Durante el registro del inmueble, los uniformados lograron localizar y secuestrar un televisor marca TCL de 32 pulgadas, de color negro, el cual coincidía con las características del efecto denunciado como sustraído.

En el mismo acto, se procedió a la aprehensión del principal sospechoso, un ciudadano de apellido Fernández (22), quien tiene domicilio en el lugar donde se realizó el operativo. El joven quedó a disposición de las autoridades para responder por el delito que se le imputa.

El hecho quedó vinculado a un legajo por robo, bajo la órbita de la UFI de Delitos Contra la Propiedad. Las autoridades judiciales ahora deberán determinar la responsabilidad del detenido en el hecho ilícito y proceder con el reconocimiento del televisor por parte de sus legítimos dueños.