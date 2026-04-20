Investigan al ex presidente de la Unión Vecinal Villa Elisa, Abel Manzano, por presunto auto robo de $13 millones en un caso que dio un giro durante la audiencia de formalización. La investigación, que se originó por una denuncia de hurto realizada en septiembre del año pasado, derivó en la imputación del propio denunciante, Abel Manzano, por el delito de falsa denuncia, luego de que surgieran elementos que pusieron en duda la versión inicial.

El fiscal Leonardo Villalba explicó a DIARIO HUARPE que “se llevó a cabo la formalización no solo por el hurto denunciado originalmente, sino también por la imputación de falsa denuncia contra el propio denunciante”. Además, detalló que “se estableció un plazo de 8 meses de investigación y el imputado transitará el proceso en libertad con medidas cautelares”. Entre ellas, deberá presentarse mensualmente en sede policial, no podrá salir de la provincia sin autorización y tiene prohibido acercarse a la institución y a sus autoridades.

Pericias y sospecha de auto hurto

Respecto de las pruebas, Villalba indicó que “el informe pericial determinó que la caja fuerte no fue violentada”, lo que resultó clave para modificar la hipótesis inicial. En esa línea, agregó que “esto llevó al Ministerio Público a sospechar de una falsa denuncia”. También se incorporaron elementos vinculados al manejo de fondos, como una compra de dólares con dinero de la entidad que no estaba autorizada, lo que refuerza la sospecha de un posible “auto hurto”.

Durante la investigación previa, el imputado realizó un ofrecimiento de reparación integral, aunque luego desistió. Según explicó el fiscal, “se le notificó formalmente por qué se sospechaba que la sustracción del dinero había sido llevada adelante por él y no por un tercero”. El monto investigado asciende a $13 millones, incluyendo pesos y moneda extranjera, fondos que estaban destinados a obras de infraestructura para la comunidad.

La causa continuará con nuevas medidas de prueba. Villalba precisó que “se entrevistará a otros miembros de la comisión y se buscarán cámaras de seguridad de vecinos, ya que la sede no contaba con sistema propio”. Además, señaló que existen testimonios que ubican al imputado en el lugar en horarios poco habituales, lo que será materia de análisis en esta etapa.

En paralelo, la Comisión Revisora de Cuentas se presentó como querellante en el expediente, en medio de un escenario de conflictos internos. La entidad atraviesa una situación institucional compleja, con desplazamientos de autoridades y cuestionamientos sobre la administración de los fondos, que provenían de subsidios y aportes de vecinos para obras de agua potable y cloacas.

Postura de la defensa

Por su parte, los abogados defensores, Manuel Giménes Puchol y Gustavo Martín Clavel, rechazaron la acusación y sostuvieron que existe un trasfondo político. “Esta defensa va a demostrar con medios fehacientes la falsedad de esta maniobra delictiva y que el señor Manzano no está involucrado en el hecho”, afirmaron.

También plantearon que “hay una interna entre grupos dentro de la comisión directiva y múltiples personas con acceso a las llaves”, lo que, según indicaron, amplía las hipótesis sobre lo ocurrido. Asimismo, remarcaron que el ofrecimiento de reparación fue realizado en un contexto de presión, pero que luego fue descartado al considerar que no existía responsabilidad penal.