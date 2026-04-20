La Justicia rechazó inhabilitar al conductor que mató a un motociclista de 74 años

Tras la audiencia celebrada este lunes, el fiscal Francisco Pizarro, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, confirmó que se solicitó la imputación del conductor del automóvil, identificado como Reina, por el delito de homicidio culposo.

Reina quedó en libertad. FOTO: DIARIO HUARPE

“Estamos saliendo de la audiencia en la cual el Ministerio Público Fiscal solicitó la imputación del delito de homicidio culposo contra el autor, el señor Reina, quien circulaba en un Ford Fiesta que colisionó con la motocicleta conducida por Miguel Ángel García. Lamentablemente, producto de este siniestro, el señor García perdió la vida”, declaró Pizarro a DIARIO HUARPE.

Medidas coercitivas rechazadas por la jueza

El fiscal también informó que se pidieron varias medidas coercitivas, entre ellas la inhabilitación para conducir. Esta solicitud fue acompañada por la querella representada por el doctor Olivera, en nombre de la familia de la víctima. Sin embargo, la jueza de garantía rechazó dicha medida. Por lo tanto, el imputado recuperó su libertad en el transcurso de la audiencia.

Pese a la no imposición de la inhabilitación, la causa continuará su curso. El fiscal Pizarro detalló que se solicitó un plazo de cuatro meses de Investigación Penal Preparatoria (IPP).

“Será para terminar la recolección de la prueba y para la posterior acusación y juicio”, explicó el funcionario judicial. Durante este período, los peritos y la fiscalía reunirán todas las evidencias para determinar las circunstancias exactas del choque, ocurrido en una zona de alto tránsito del departamento Rawson.

El siniestro

El accidente se produjo el viernes por la noche. Personal policial y peritos trabajaron en el lugar para relevar pruebas y establecer la mecánica del impacto. La víctima, Miguel Ángel García, de 74 años, manejaba la motocicleta y sufrió heridas de extrema gravedad que le causaron la muerte poco después del hecho.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, que busca determinar si hubo negligencia, imprudencia o violación de las normas de tránsito por parte del conductor del auto.

Una vez concluida la etapa de investigación, el fiscal Pizarro decidirá si formula acusación formal y eleva la causa a juicio oral. Por el momento, el imputado permanece en libertad, aunque sujeto a las condiciones que la jueza determine en futuras resoluciones.