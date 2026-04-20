Entidades del campo reclamaron el levantamiento total de los bloqueos de transportistas que continúan afectando al Puerto de Quequén, al advertir que es el único punto donde persisten restricciones tras el fin de las protestas en el resto de la provincia de Buenos Aires.

Según indicaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), tanto el puerto de Bahía Blanca como otros puntos logísticos ya retomaron la operatoria normal, pero el ingreso a Quequén permanece interrumpido desde hace más de una semana.

Las entidades señalaron que ya no existen motivos para sostener las medidas de fuerza, dado que la mayoría de los transportistas volvió a circular tras acordarse una actualización de tarifas. Por eso, consideraron “imperioso” liberar los accesos al puerto para normalizar la actividad y evitar mayores perjuicios.

Desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales denunciaron que un grupo minoritario de transportistas mantiene bloqueada una parte clave de la exportación agropecuaria, generando un fuerte impacto en la logística. Durante el conflicto, más de 30 buques quedaron en espera y entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos no pudieron ser embarcadas.

El efecto económico también es significativo: se estima que en las dos semanas de protestas dejaron de ingresar al país unos 450 millones de dólares, afectando a productores, acopios, cooperativas, industrias y exportadores, además de deteriorar la cadena de pagos.

El conflicto se originó a comienzos de abril por reclamos de transportistas que exigían una recomposición de tarifas ante el aumento de costos, especialmente del combustible. Aunque el acuerdo se alcanzó días después, los bloqueos persisten en Quequén, lo que mantiene paralizada una terminal clave para la exportación de granos.

De esta manera, el sector agroindustrial insiste en la necesidad de normalizar la operatoria cuanto antes, en plena campaña agrícola, para evitar nuevas pérdidas y recuperar la competitividad del comercio exterior argentino.