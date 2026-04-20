Encontraron al hombre de 74 años que era intensamente buscado en San Juan

Este lunes 20 de abril, la Policía de San Juan confirmó que encontraron a Cayetano Morales, el hombre de 74 años que se encontraba desaparecido desde el pasado 10 de abril. Tras diez días de incertidumbre y una intensa campaña de difusión, el sujeto ya se encuentra bajo resguardo.

Morales, quien es de contextura grande, mide cerca de 1,80 metros y se caracteriza por su tez blanca, ojos negros y una larga cabellera canosa acompañada de barba y bigote, había sido visto por última vez hace poco más de una semana. En aquel momento, vestía ropa oscura y un gorro de tela negro, lo que motivó una búsqueda exhaustiva por diversos sectores de la provincia.

Desde que se radicó la denuncia por su desaparición, las unidades policiales y de búsqueda de personas de la provincia activaron los protocolos correspondientes. La descripción física de Morales fue clave para que los efectivos y la ciudadanía estuvieran alerta.

Finalmente, este 20 de abril se confirmó su hallazgo. Si bien no se brindaron detalles específicos sobre el lugar exacto donde fue localizado, las fuentes oficiales indicaron que ya se han iniciado los pasos legales para que regrese con su entorno familiar.

La desaparición de Cayetano Morales había generado una fuerte repercusión en las redes sociales, donde miles de sanjuaninos compartieron su imagen para colaborar con su paradero. Desde la Policía y los organismos de seguridad agradecieron la colaboración ciudadana, que resultó fundamental para mantener vigente el operativo que este lunes culminó con éxito.