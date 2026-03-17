Quiénes acompañaron a Cristina Kirchner a declarar en Comodoro Py

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes durante 45 minutos ante los tribunales de Comodoro Py, en el marco del juicio por la causa conocida como “los cuadernos de las coimas”, y estuvo acompañada por una nutrida comitiva de dirigentes del peronismo.

Entre quienes la respaldaron en su llegada se encontraban Germán Martínez, jefe del bloque peronista en la Cámara de Diputados; Oscar Parrilli; y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

También participaron el senador Eduardo de Pedro, la legisladora Anabel Fernández Sagasti, el diputado Eduardo Valdés y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

La audiencia comenzó a las 9 de la mañana en la sede judicial ubicada en la ciudad de Buenos Aires, donde la exmandataria presentó su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal N°7.

En este proceso, Cristina Kirchner está acusada de haber liderado una asociación ilícita dedicada a la recaudación de fondos ilegales mediante licitaciones de obra pública durante sus gobiernos.

El expediente tiene como principales pruebas las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, además de testimonios de empresarios y exfuncionarios que forman parte de la investigación.

La causa involucra a más de una treintena de imputados, entre ellos el exministro de Planificación Julio De Vido y distintos empresarios del sector de la construcción, en uno de los juicios por corrupción más relevantes de la historia reciente argentina.