La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este lunes 30 de marzo con el calendario de pagos correspondiente al mes, luego de las modificaciones realizadas por los feriados de la semana anterior.

En esta jornada, cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo cuyos documentos terminan en 8 y 9, completando así el cronograma para este grupo.

Este segmento había tenido cambios en sus fechas originales debido al feriado del 23 y 24 de marzo, lo que obligó a reorganizar el esquema de pagos para evitar demoras en la acreditación de los haberes.

El calendario de Anses se organiza mensualmente según la terminación del DNI y el tipo de prestación, incluyendo jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, AUH y otros beneficios sociales.

En el caso de marzo, los pagos de jubilaciones que superan el haber mínimo comenzaron el 20 de marzo y se extendieron durante los días hábiles siguientes hasta este lunes 30, cuando finaliza el cronograma para ese grupo.

Por su parte, otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo, asignaciones familiares y pensiones no contributivas ya completaron sus fechas de pago en las semanas previas, también organizadas por terminación de documento.

Los haberes se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y pueden ser retirados en cajeros automáticos o entidades habilitadas.

De esta manera, Anses concluye el cronograma de pagos de marzo con la última tanda de jubilados y pensionados, en un esquema que busca garantizar la distribución ordenada de los ingresos en todo el país.