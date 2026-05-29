La Selección argentina ya tiene confirmada su lista definitiva para el Mundial 2026 y, además de la base campeona en Qatar 2022, Lionel Scaloni apostó por una renovación parcial con ocho jugadores que tendrán su bautismo de fuego en una Copa del Mundo. La Albiceleste buscará defender el título conseguido en Qatar con una mezcla de experiencia, juventud y nuevas apuestas ofensivas.

Entre los debutantes aparece el arquero Juan Musso, actualmente en el Atlético de Madrid. A sus 32 años, el ex Racing finalmente tendrá su oportunidad mundialista luego de varios años dentro de la órbita del seleccionado. El guardameta ya había sido parte del ciclo campeón de América y llega respaldado por una sólida trayectoria en el fútbol italiano y español.

En defensa, los nombres nuevos son Leonardo Balerdi y Facundo Medina, ambos vinculados al fútbol francés. Balerdi se consolidó como una pieza clave del Olympique de Marsella, mientras que Medina también logró continuidad en Europa y aparece como una alternativa versátil para la última línea.

La renovación también alcanza al mediocampo, donde sobresalen Valentín Barco y Nicolás Paz. El “Colo”, que tuvo una destacada temporada en el Racing de Estrasburgo, fue valorado por Scaloni por su capacidad para desempeñarse en distintos sectores del campo. Por su parte, Nico Paz, nacido en España y surgido en el Real Madrid, explotó futbolísticamente en el Como de Italia, donde fue una de las figuras del equipo con goles y asistencias decisivas.

En ataque, los debutantes serán Giuliano Simeone, Nicolás González y José Manuel “Flaco” López. Simeone logró ganarse un lugar gracias a su intensidad y polifuncionalidad, mientras que González tendrá finalmente su estreno mundialista tras haberse perdido Qatar 2022 por lesión. En tanto, López aparece como una variante distinta para el área: un delantero de gran porte físico y fuerte juego aéreo que llega tras un gran presente en Palmeiras.

La lista presentada por Scaloni refleja el recambio progresivo dentro de la Scaloneta, que intentará sostener su dominio internacional en un Mundial que comenzará en apenas dos semanas y que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina integrará el Grupo J y debutará ante Argelia antes de enfrentar a Austria y Jordania en la fase inicial.